Prijsstijging helpt bedrijf achter KitKat en Maggi aan meer winst

Nestlé, het bedrijf achter merken als KitKat, Maggi en Nescafé, is vorig jaar winstgevender geworden ondanks de sterk gestegen kosten voor bijvoorbeeld verpakkingen en grondstoffen. Dat kwam onder andere doordat het Zwitserse voedingsmiddelenconcern de prijzen verder heeft verhoogd.

De omzet steeg in 2023 door prijsverhogingen van gemiddeld 7,5 procent, terwijl de hoeveelheid verkochte producten licht daalde. Nestlé voerde de winstmarges daarbij op. Naast de hogere prijzen zegt het bedrijf dat dit ook te danken is aan kostenbesparingen. De nettowinst kwam uit op 11,2 miljard Zwitserse frank (11,8 miljard euro), bijna 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Door de hoge inflatie moesten veel mensen bezuinigen op de boodschappen. A-merken zoals die van Nestlé verloren daardoor de afgelopen jaren terrein aan goedkopere huismerken in de supermarkt. Topman Mark Schneider wil in 2024 het marktaandeel van Nestlé weer vergroten, onder andere door ook voordeligere producten aan te bieden naast zogeheten premiumproducten.

De kritiek op grote producenten van voedings- en verzorgingsmiddelen neemt toe. Critici stellen dat ze de inflatie extra aanjagen doordat ze met prijsverhogingen niet alleen hogere kosten opvangen, maar ook hun marges vergroten. Vorig jaar zei onder andere de Europese Centrale Bank te onderzoeken in hoeverre sprake is van deze “graaiflatie”.

De verhouding tussen supermarkten en voedingsmiddelenproducenten komt ook onder grotere druk te staan door de prijsverhogingen voor bekende merken. Zo waren producten van Nestlé vorig jaar een tijdlang niet te vinden in Jumbo-winkels, omdat die winkelketen het niet eens was met de flink opgevoerde prijzen.