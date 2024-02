Recordresultaten Kinepolis na succes met Barbie en Super Mario

De Belgische bioscoopketen Kinepolis, met negentien vestigingen ook een grote speler in Nederland, heeft vorig jaar recordresultaten geboekt. In het eerste volledige jaar zonder coronamaatregelen zag de keten de bezoekersaantallen weer flink aantrekken, vooral geholpen door een sterke filmzomer met films als Barbie en Oppenheimer. Ook The Super Mario Bros. Movie was vorig jaar een grote publiekstrekker.

Kinepolis kreeg in totaal 35,4 miljoen bezoekers over de vloer in de acht landen waar de keten actief is. Dat was ruim een vijfde meer dan een jaar eerder. Ook de omzet ging met ruim een vijfde omhoog, naar 605,5 miljoen euro. De winst verdubbelde zelfs tot 56,1 miljoen euro.

Al die extra bezoekers leverden het bedrijf dus ook meer op. Dat heeft onder meer te maken met investeringen in wat het bedrijf zelf “premiumisatie” noemt. Klanten betalen daarbij extra voor ruimere ‘cozy seats’ of IMAX-beeldkwaliteit. Bezoekers spenderen ook meer aan bijvoorbeeld popcorn en drank.

Volgens Kinepolis volgde na de sterke zomerperiode wel een zwakker vierde kwartaal. Dat kwam mede door de grote staking in de VS van acteurs en scenaristen en het hiermee gepaard gaande uitstel van de topfilm van het najaar, Dune: Part Two, naar het voorjaar van 2024.

Dat laatste zorgt er wel voor dat er binnenkort mogelijk nog meer mensen naar de bioscoop zullen komen. Kinepolis geeft aan dat er met bijvoorbeeld Kung Fu Panda 4, Back to Black en The Fall Guy dit jaar nog meer internationale topfilms op het programma staan. Ook verwacht de keten veel van lokale producties als De Break-up Club en De Mannenmaker.