Ruim 2 miljard dollar verlies voor Vietnamese automaker VinFast

De Vietnamese producent van elektrische auto’s VinFast, die eerder ook in Nederland werd geïntroduceerd met veel bombarie, heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van meer dan 2 miljard dollar (1,9 miljard euro). Dat is bijna 15 procent meer dan een jaar eerder.

De omzet ging wel hard omhoog, met 90 procent tot 1,19 miljard dollar. Dat was echter minder dan waar marktkenners op rekenden. Het aantal verkochte auto’s verdubbelde ruimschoots tot bijna 35.000. Dat is 50.000 stuks minder dan de eigen doelstelling van het bedrijf.

VinFast is onderdeel van het conglomeraat Vingroup dat is opgericht door de rijkste man van Vietnam, Pham Nhat Vuong. Het merk probeert te concurreren met grote fabrikanten als Tesla en wordt ook verkocht in Nederland. FinFast heeft een showroom in Amsterdam.