Het Amerikaanse socialemediaplatform Reddit gaat naar de beurs in New York. De onderneming heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij beurstoezichthouder SEC. Dit wordt de eerste beursgang van een groot socialemediabedrijf sinds de notering van Pinterest in 2019.

Dat Reddit naar de beurs wilde, was al langer bekend. Al jaren werkte het bedrijf aan zijn plannen hiervoor. Wanneer er precies in aandelen Reddit gehandeld kan worden en hoeveel aandelen naar de markt worden gebracht, is nog niet naar buiten gebracht.

Met de beursgang zijn waarschijnlijk miljarden dollars gemoeid. De in San Francisco gevestigde onderneming werd tijdens een financieringsronde in 2021 gewaardeerd op ongeveer 10 miljard dollar.

Het berichtennetwerk kwam enkele jaren geleden nog veel in het nieuws door de zogenaamde Reddit-rally. Groepen particuliere beleggers spoorden elkaar op Reddit massaal aan geld te steken in op het eerste gezicht onaantrekkelijke aandelen.

Aandelen zoals GameStop stegen daardoor destijds sterk in waarde op de beurs. Een veelgenoemde reden voor die acties was de wens om beleggingsfondsen, die speculeerden op een koersdaling, te dwarsbomen.