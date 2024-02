Topman Nvidia hoort bijna bij 20 rijkste mensen ter wereld

Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia hoort bijna bij de rijkste twintig mensen ter wereld. Door de enorme koerswinst van zijn bedrijf op Wall Street werd hij donderdag in een klap zo’n 8,5 miljard dollar rijker.

Zijn vermogen wordt nu geschat op 68,1 miljard dollar, omgerekend bijna 63 miljard euro. Daarmee stijgt Huang naar de 21e plek op de zogeheten Bloomberg Billionaires Index.

De beurswaarde van Nvidia steeg donderdag met zo’n 250 miljard dollar naar meer dan 1900 miljard dollar, nadat beleggers enthousiast hadden gereageerd op recordresultaten van de belangrijkste speler ter wereld op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Huang profiteert daar persoonlijk van mee, want hij heeft een belang van meer dan 3 procent in het bedrijf.

Door de koerssprong gaat de Nvidia-topman Charles Koch en Zhong Shanshan voorbij op de rijkenlijst van financieel persbureau Bloomberg. Die eerste is een steenrijke Amerikaanse zakenman, Shanshan een Chinese mineraalwaterondernemer.

De stijging is bijzonder voor Huang, die ook medeoprichter is van Nvidia, want vorig jaar stond hij nog op plaats 128 met een nettowaarde van 13,5 miljard dollar.