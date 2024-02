Turkse centrale bank houdt rentepauze onder nieuwe baas

De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land onveranderd gelaten op 45 procent. Het is de eerste rentepauze na acht verhogingen op rij. Het is ook het eerste rentebesluit onder Fatih Karahan, de nieuwe president van de centrale bank. Begin deze maand diende zijn voorgangster Hafize Gaye Erkan haar ontslag in als hoogste baas van de centrale bank.

Erkan was in opspraak geraakt, omdat haar vader betrokken zou zijn geweest bij beslissingen van de centrale bank. Erkan heeft dat zelf ontkend. Ze was in juni vorig jaar aangesteld als de eerste vrouwelijke gouverneur van de Turkse centrale bank. Onder haar leiding werd de rente in Turkije voor het eerst in lange tijd weer verhoogd van 8,5 procent naar het huidige niveau van 45 procent, om de hoge inflatie te bestrijden.

In de jaren daarvoor deed Turkije er weinig aan om de inflatie onder controle te krijgen. President Recep Tayyip Erdogan zag namelijk niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de inflatie te beperken. De inflatie in Turkije is ondanks de eerdere renteverhogingen nog altijd zeer hoog. In januari stegen de consumentenprijzen met bijna 65 procent.

De inflatie werd daarbij aangejaagd door een nieuwe flinke verhoging van het minimumloon in Turkije, dat met nog eens bijna de helft werd opgeschroefd. Met de forse salarisverhoging wil de Turkse overheid de druk op de bevolking, die te maken heeft met sterk stijgende kosten voor levensonderhoud, verlichten. Naar verwachting stijgt de inflatie in het land de komende maanden tot boven de 70 procent. Volgens de voorspellingen van de centrale bank moet de inflatie aan het einde van het jaar zijn teruggedrongen tot 36 procent.