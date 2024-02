Veevoerbedrijf ForFarmers houdt verlies beperkt

Veevoerbedrijf ForFarmers heeft vorig jaar afgesloten met een verlies, maar zag de resultaten in de tweede jaarhelft verbeteren. De prijzen voor grondstoffen daalden, waardoor de winstgevendheid in de loop van 2023 verbeterde. Tegelijkertijd wijst het beursgenoteerde bedrijf op moeilijke omstandigheden voor veehouders. Zij krijgen in West-Europa te maken met strengere regels rond duurzaamheid. Vorig jaar zat de vele regen en vogelgriep ook veel klanten van ForFarmers dwars.

Het nettoverlies kwam uit op 1 miljoen euro. Dat kwam door eenmalige kosten, onder andere voor een reorganisatie waarbij tientallen banen verloren gingen. Zonder dit soort incidentele posten boekte het bedrijf een winst van 22,7 miljoen euro, bijna een kwart minder dan een jaar eerder.

De omzet daalde in 2023 met ruim 10 procent tot net geen 3 miljard euro. Dat kwam doordat ForFarmers minder mengvoer verkocht, maar ook doordat de prijzen daalden doordat grondstoffen en energie goedkoper waren geworden. Het volume aan verkocht voer daalde ook door het vertrek van ForFarmers van de Belgische mengvoermarkt.

ForFarmers, een van de grootste veevoerbedrijven in Nederland, is actief in een markt die vooral krimpt. Om de druk op de natuur te verkleinen moeten veestapels in Noordwest-Europa waarschijnlijk verder krimpen. De sterk gestegen kosten voor het levensonderhoud zorgden er het afgelopen jaar ook voor dat mensen minder vaak duurdere soorten zuivel of vlees kochten. Zo daalde de vraag naar biologische landbouwproducten volgens ForFarmers.