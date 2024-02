Verzuim door griep bereikt piek in januari

Het aantal nieuwe ziekmeldingen heeft in januari het hoogste punt van het griepseizoen tot nu toe bereikt, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. In de eerste maand van het jaar kwam het aantal ziekmeldingen uit op 85 per 1000 medewerkers. In voorgaande maanden varieerde dit aantal van 55 in september tot 83 in november 2023. De stijging houdt verband met een toename in het aantal griepgevallen, maar volgens de arbodienst lijkt de piek inmiddels bereikt.

Vanaf de tweede week van januari nam het aantal ziekmeldingen door de griep toe. De meeste medewerkers die zich ziek meldden door griep, konden binnen zeven dagen weer aan het werk. Vanaf de laatste week van januari lijkt de daling in het aantal griepgevallen te zijn ingezet. Het gemiddelde verzuim in januari daalde dan ook iets en kwam uit op 5 procent vergeleken met 5,1 procent in december 2023.

Het gemiddelde verzuim laat grote verschillen zien tussen grote en kleine bedrijven en tussen verschillende branches. In januari was het gemiddelde verzuim in het mkb 4,6 procent, terwijl dit bij bedrijven vanaf 250 medewerkers 5,8 procent was. Daarnaast zien de arbodiensten dat de verschillen tussen branches groot blijven. De sectoren gezondheidszorg, industrie en vervoer en opslag hadden in januari het hoogste verzuimpercentage.