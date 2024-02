Autoconcern Volkswagen moet in de Verenigde Staten meer dan 261.000 auto’s terugroepen door problemen met de pomp in de brandstoftank, maakte de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) bekend.

Het gaat onder meer om bepaalde Audi A3’s die tussen 2015 en 2020 zijn gemaakt, de Volkswagen Jetta GLI (bouwjaar 2019 en 2020) en de VW Golf Sportwagen (2018). Of deze auto’s ook in Europa terug moeten naar de garage is nog niet bekend.