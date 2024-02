Zalando moet misleidende duurzaamheidsclaims van site halen

De Duitse webwinkel Zalando moet “misleidende duurzaamheidsclaims” van zijn website halen. “Consumenten hebben hoge verwachtingen bij het gebruik van algemene claims als ‘duurzaam’. Bedrijven mogen zich niet groener voordoen dan ze zijn”, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Zalando zegt toe dat de claims vanaf half april zijn verwijderd, na een gezamenlijk optreden van Europese toezichthouders. Het gaat onder meer om duurzaamheidsvlaggetjes op de website en alle misleidende visuele claims die naast producten worden gepresenteerd, zoals een blad of boom. Ook gaat Zalando “duidelijke informatie geven” over een specifiek voordeel, zoals het vermelden van een percentage aan gerecycled materiaal in een product.

Wanneer Zalando voortaan duurzaamheidsclaims doet, hebben die betrekking op “significante duurzaamheidsvoordelen”, aldus de ACM. Het bedrijf kan worden beboet als de aanpassingen niet voldoen aan de eisen van de toezichthouders.

Brussel heeft een verbod ingesteld op misleidende milieuclaims van bedrijven over hun producten. Onder het verbod mogen bedrijven niet langer algemene beweringen doen dat een product ‘milieuvriendelijk” ‘natuurlijk” ‘biologisch afbreekbaar” ‘klimaatneutraal’ of ‘eco’ is, tenzij ze duidelijk en geloofwaardig bewijs kunnen leveren dat deze beweringen kloppen.

“Bedrijven moeten waarheidsgetrouwe informatie verstrekken aan consumenten en mogen ze niet misleiden om hun keuzes te beïnvloeden”, zei de Europese Commissie donderdag in een verklaring. De EU-regels over oneerlijke handelspraktijken “stellen nationale handhavers in staat om een breed scala aan oneerlijke handelspraktijken aan banden te leggen”.