Drie mogelijke gasvelden ontdekt onder Arubaanse zeebodem

Het Amerikaanse bedrijf Armstrong Oil and Gas heeft ten noordoosten van Aruba drie mogelijke gasvelden gevonden. De Arubaanse minister van Energie, Glenbert Croes, bevestigde vrijdag dat hij daarover is ingelicht. Een van de mogelijke gasvelden heeft de potentie heel groot te zijn, zei Croes.

In september 2023 tekende Armstrong Oil and Gas een akkoord met Aruba voor een eerste onderzoek naar de aanwezigheid van olie en gas. Momenteel wordt onderhandeld over een overeenkomst voor nader onderzoek. Croes hoopt binnen twee jaar de eerste resultaten te zien.

Het eerste rapport van Armstrong heeft de minister erg enthousiast gemaakt. “Mocht er daadwerkelijk gas worden gevonden, dan is dat heel erg goed nieuws. Dat kan grote gevolgen hebben voor ten minste drie generaties.”

Het Spaanse olie- en gasconcern Repsol heeft in de afgelopen jaren meerdere keren proefboringen in de wateren rond Aruba gedaan, zonder dat er iets veelbelovends is gevonden.