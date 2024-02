Duitsland mag vergroening ArcelorMittal met 1,3 miljard steunen

De Europese Commissie vindt het goed dat Duitsland 1,3 miljard euro steekt in een plan van staalconcern ArcelorMittal om een deel van de staalproductie in dat land te verduurzamen. In Nederland wil Tata Steel ook graag financiële hulp van de overheid voor de vergroening van zijn hoogovencomplex bij IJmuiden, maar onderhandelingen hierover lopen nog.

De subsidie van Duitsland wordt gebruikt voor de bouw van een DRI-oven en drie elektrische ovens. Met de DRI-technologie wordt ijzer en staal gemaakt met aardgas of waterstof, in plaats van de steenkool die nu nog in een hoogoven gaat. In eerste instantie zal de nieuwe DRI-oven van ArcelorMittal op aardgas en later volledig op hernieuwbare waterstof worden gestookt, aldus de commissie. De installaties zullen twee van de drie bestaande hoogovens en twee van de vier bijbehorende staalfabrieken in het Duitse Bremen en Eisenhüttenstadt vervangen.

Tata Steel heeft eerder aangegeven dat de transitie naar een schone staalproductie in Nederland lastig wordt zonder financiële steun van het Rijk. Het bedrijf heeft groene plannen om onder meer twee steenkoolinstallaties te vervangen. Alle plannen bij elkaar gaan miljarden kosten.

Het Duitse vergroeningsplan van ArcelorMittal moet uiteindelijk zorgen voor een CO2-besparing van 70 miljoen ton in zestien jaar. De Europese Unie zegt bovendien dat het staalconcern heeft beloofd om de ervaring en technische kennis die het tijdens het project opdoet actief te delen met de industrie en de wetenschap.