EU-kapitaalmarkttoezicht à la carte voor kabinet ‘serieuze optie’

Minister van Financiën Steven van Weyenberg wil niet langer wachten met het overdragen van het toezicht op de kapitaalmarkt aan de Europese Unie. Nu een aantal EU-landen zich daartegen blijft verzetten, voelt hij er wel voor om met een paar lidstaten alvast te beginnen. Dat is “een serieuze optie”, zei Van Weyenberg na overleg met EU-collega’s.

De EU discussieert al jaren over het een maken van haar versnipperde en in sommige landen slecht werkende kapitaalmarkt. Bedrijven zouden dan gemakkelijker geldschieters kunnen vinden om te groeien en te vernieuwen. Dit is hard nodig om te voorkomen dat het Europese bedrijfsleven het verliest van bijvoorbeeld Amerikaanse of Chinese rivalen, vinden lidstaten als Frankrijk en Nederland. Zeker nu de economie in razend tempo groen en digitaal moet worden. Maar andere EU-landen passen ervoor om hun eigen greep op de kapitaalmarkt af te staan.

De Franse minister Bruno Le Maire stelde daarom bij een bijeenkomst van EU-ministers in het Belgische Gent voor dan maar met een aantal voortrekkers door te zetten. Van Weyenberg begrijpt die “hartenkreet” en ziet wel wat in een “opt-in” voor Europees toezicht. “Dat je naast die nationale structuren nog een extra structuur zet. Waar je ook voor kunt kiezen. Waar je op kunt intekenen.”

Ideaal is het niet, verzucht de D66-minister. Maar het betere moet niet de vijand van het goede worden. “En dat dreigt wel op dit dossier. Dat is gewoon slecht. We hebben dit gewoon nodig.”