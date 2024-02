FNV’ers stemmen voor actie bij Arriva in Twente om pauzeconflict

FNV-leden die bij streekvervoerder Arriva in Twente werken, hebben gestemd voor actievoeren. Ze vinden dat het vervoersbedrijf eerdere afspraken over rust- en pauzetijden niet goed nakomt, waardoor buschauffeurs in de regio onder grote druk zouden werken. Door te dreigen met stakingen hopen ze Arriva tot concessies te dwingen.

Komende week stelt de vakbond Arriva een ultimatum om toch aan de eisen tegemoet te komen, laat FNV-bestuurder Marijn van der Gaag weten. Doet het bedrijf dit niet, dan leggen chauffeurs mogelijk het werk neer.

De onvrede ontstond eind vorig jaar toen Arriva het busvervoer in Twente overnam van concurrent Keolis. In een brief aan de Provinciale Staten van Overijssel schreven FNV en CNV dat Arriva oude afspraken die chauffeurs met Keolis over rij- en rusttijden niet volledig had overgenomen.

De vakbonden beklagen zich ook over problemen met nieuwe bussen die soms nog kuren vertonen. Daardoor komen bussen regelmatig te laat aan bij haltes, wat voor irritaties bij passagiers zou zorgen.

Arriva stelde in een eigen brief dat dreigen met acties alleen verstorend werkt, terwijl het bedrijf zegt te werken aan stabielere roosters. Tegelijkertijd erkende het bedrijf dat er veel is misgegaan bij het overnemen van de busritten in Twente van Keolis, wat voor buschauffeurs lastig is geweest.