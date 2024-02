Franse minister Le Maire wil nog dit jaar ‘Europees spaarproduct’

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire wil dat er nog dit jaar een “Europees spaarproduct” komt. Hij zei dit voorafgaand aan een bijeenkomst met andere Europese ministers van Financiën in het Belgische Gent.

“Laten we in 2024 een Europees spaarproduct lanceren, waarvan we de kenmerken en het rendement bepalen samen met lidstaten die willen meedoen”, zei Le Maire. Een handvol landen zou volgens hem kunnen deelnemen aan het initiatief.

Het geld dat zo opgehaald wordt, kan gebruikt worden voor nieuwe investeringen, aldus Le Maire. De Franse minister kondigde eerder deze week aan dat Frankrijk dit jaar 10 miljard euro extra gaat bezuinigen, omdat de economie langzamer groeit dan verwacht. Nu de EU de hoge inflatie heeft bedwongen is het zaak de economische groei te stimuleren, meent de minister.