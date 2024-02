Frietmaker Aviko kan door stakingen niet aan vraag voldoen

Aardappelverwerker Aviko kan dit weekend niet aan alle vraag naar verse friet voldoen, omdat medewerkers het werk in meerdere fabrieken hebben neergelegd. “De klanten die het betreft, hebben we hierover geïnformeerd”, meldt het bedrijf.

De stakingen in het Limburgse Lomm en het Gelderse Steenderen duren nog tot zondag. Vanaf die dag gaan de fabrieken weer terug naar de normale productie, verwacht Aviko. Voor diepvriesproducten verwacht Aviko dit weekend geen tekort in de supermarkt of horeca, laat het bedrijf ook nog weten.

Afgelopen weekend werd ook al gestaakt bij de maker van onder meer diepvriesfriet en aardappelschijfjes. Toen verwachtte FNV-bestuurder Robert Wonnink al dat in de fabrieken in Steenderen niet zoveel geproduceerd zou kunnen worden als gepland.

De vakbond zegt dat Aviko na die actie nog geen gehoor heeft gegeven aan zijn eisen voor een nieuwe cao. De medewerkers staken voor een hoger loon en automatische prijscompensatie, waarbij de lonen omhooggaan als de boodschappen duurder worden.