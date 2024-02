Jeff Bezos investeert in bedrijf achter mensachtige AI-robot

Amazon-oprichter Jeff Bezos investeert tientallen miljoenen in een bedrijf dat mensachtige robots ontwikkelt die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) taken van ons moeten overnemen. Volgens persbureau Bloomberg, dat zich op ingewijden baseert, doet ook chipbedrijf Nvidia mee aan een nieuwe kapitaalinjectie in de start-up Figure AI.

Figure AI wil een robot bouwen die er als mens uitziet en ook zo beweegt. Het is de bedoeling dat die machine, met de naam Figure 01, klussen uitvoert die te gevaarlijk zijn voor mensen. Ook zou de robot een oplossing kunnen bieden voor sectoren met grote personeelstekorten, denkt het bedrijf.

Bezos, de op een na rijkste persoon ter wereld, heeft volgens Bloomberg via zijn investeringsfirma 100 miljoen dollar (92 miljoen euro) toegezegd. Nvidia zou 50 miljoen dollar hebben toegezegd. Een aan webwinkel- en techconcern Amazon gelieerd investeringsfonds is van plan hetzelfde bedrag te investeren.

Figure AI mikt op 675 miljoen dollar aan nieuwe investeringen. Veel grote techbedrijven zien kennelijk heil in de AI-aangestuurde robots. Zo hebben Microsoft en OpenAI, bekend van ChatGPT, ook al geld gestoken in het bedrijf.

Woordvoerders voor Figure AI en investeerders in het bedrijf waren niet direct bereikbaar voor commentaar.