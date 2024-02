Knot waarschuwt voor impact geopolitieke spanningen op vrijhandel

De toenemende geopolitieke spanningen en handelsbeperkingen tussen economische blokken en landen in de wereld hebben negatieve gevolgen voor de vrijhandel en investeringen. Daarvoor waarschuwde president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag in een toespraak bij denktank Eurofi in Gent. De Europese politiek moet zich volgens Knot dan ook inzetten voor de bescherming van de vrijhandel en een verdere versterking van de interne markt van de Europese Unie.

De afgelopen vijf jaar zijn de bedreigingen voor de vrijhandel en investeringen volgens Knot toegenomen en is het verzet tegen de globalisering gegroeid. “De internationale samenwerking is op zijn retour. De brexit, de aanhoudende spanningen tussen de VS en China, de Russische invasie van Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten hebben de mondialisering verder onder druk gezet”, aldus Knot.

Als reactie op deze ontwikkelingen voeren landen en economische blokken steeds vaker een beleid om minder afhankelijk te zijn van elkaar en zich te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen elders in de wereld. Hoewel het versterken van de nationale veiligheid en het beteugelen van economische risico’s volgens Knot “logisch beleid” is in een wereld die een gevaarlijkere plek is geworden, kunnen de economische kosten van dit beleid zeer hoog oplopen als het niet goed wordt uitgevoerd. De economieën zijn vandaag namelijk veel meer met elkaar verbonden dan enkele decennia geleden, waardoor de kosten van ontkoppeling veel hoger zijn.

De ontkoppeling van de economieën in de vorm van toenemende handelsbeperkingen leidt volgens Knot tot hogere importprijzen en verminderde toegang tot technologie en kennis. Ook maken internationale politieke spanningen de inflatie minder voorspelbaar. Daarnaast heeft een meer verdeelde wereld gevolgen voor de financiële stabiliteit. Tijdens de financiële crisis van 2008 konden beleidsmakers over de hele wereld snel reageren, dankzij de goede relaties die zich in de loop der jaren hadden ontwikkeld. In een gefragmenteerde wereld wordt zo’n snelle reactie volgens Knot steeds ingewikkelder.