Moederbedrijf Booking.com onderuit op Wall Street na cijfers

Booking Holdings, het moederbedrijf van Booking.com, ging vrijdag onderuit op aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op resultaten van het internetbedrijf voor hotelboekingen. Ook werd bekend dat de Spaanse concurrentiewaakhond CNMC aan Booking een boete wil geven van circa 490 miljoen euro voor misbruik van zijn dominantie in de markt. Booking.com wil zich tegen de straf verzetten.

Het aandeel noteerde kort na de openingsbel op Wall Street zo’n 7 procent lager. Het bedrijf zag het aantal geboekte overnachtingen en de omzet stijgen in het afgelopen kwartaal, maar de winst nam wel flink af. De cijfers hadden volgens het bedrijf beter kunnen zijn zonder oorlog in het Midden-Oosten. Het conflict tussen Israël en Hamas zorgde er volgens Booking voor dat er in dat deel van de wereld minder hotelkamers en andere accommodaties werden gereserveerd.

Beleggers op Wall Street deden het verder rustig aan na de beursrally een dag eerder, die volgde op de sterke resultaten van AI-chipbedrijf Nvidia. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 39.177 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 5108 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 16.123 punten. De S&P 500 en de Nasdaq stegen donderdag respectievelijk 2,1 en 3 procent en boekten daarmee de grootste dagwinst in een jaar tijd.