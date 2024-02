Nederlander op Britse sanctielijst om handel in Russische olie

De Britse overheid heeft sancties opgelegd aan de Nederlandse oliehandelaar Niels Troost, omdat hij zou hebben geholpen bij het omzeilen van boycotmaatregelen tegen Russische olie. Zijn bedrijf Paramount Energy & Commodities maakte “onbelemmerde handel in Russische olie mogelijk buiten het bereik van sancties van het Verenigd Koninkrijk en de G7”, maakte het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

De in Zaandam geboren Troost maakte het volgens de Britse regering via zijn bedrijf onder andere mogelijk om onder het prijsplafond uit te komen dat de landen van de G7 hebben ingevoerd voor Russische olie.

De onderneming van Troost kondigt aan in beroep te gaan tegen de “ondoordachte en incorrecte maatregel” van de Britse regering. “Paramount SA heeft altijd in lijn met alle geldende wetten en regelgeving gehandeld”, reageert een woordvoerder voor Troost en het handelsbedrijf.

Het prijsplafond voor de handel in Russische olie was een van de vergeldingsmaatregelen voor de inval in Oekraïne. Om te voorkomen dat olie-inkomsten de Russische oorlogskas te veel spekken, is het westerse rederijen, verzekeringsmaatschappijen of andere dienstverleners verboden mee te werken aan de verkoop van Russische olie boven een bepaalde prijs. Dat moet ook de handel in olie raken tussen Rusland en landen die geen boycot van olie uit dat land hebben afgekondigd.

De Britten bevriezen nu eventuele bezittingen van Troost in het Verenigd Koninkrijk. Ook mag hij het land niet in. Daarnaast is het voortaan verboden om hem trustdiensten te verlenen, zoals het oprichten van brievenbusfirma’s of het optreden als bestuurder van een van Troosts ondernemingen.

Het bedrijf van Troost, Paramount, is gevestigd in de Zwitserse stad Genève. Op de eigen site stelt de onderneming betaalbare energie- en landbouwproducten aan Afrika te willen leveren.