Techrally komt tot bedaren op New Yorkse aandelenbeurzen

Het grote enthousiasme over kunstmatige intelligentie op de beurzen in New York is vrijdag iets ingezakt. Bedrijven in de techsector lieten eerder deze week flinke koerswinsten zien, maar nu doen beleggers voorzichtiger aan.

Nvidia, het chipbedrijf dat donderdag honderden miljarden dollars meer waard werd, eindigde de laatste dag van de handelsweek een bescheiden 0,4 procent hoger. Aandelen van de ontwikkelaar van halfgeleiders die geschikt zijn voor AI-toepassingen schoten donderdag nog omhoog dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.

De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq zakte 0,3 procent tot 15.996,82 punten. De breed samengestelde S&P 500 won een fractie tot 5088,80 punten, wat een nieuwe recordstand is. De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 39.131,53 punten.

Kenners wezen erop dat beleggers mogelijk wat winst willen nemen na de opmars van techaandelen. Advance Micro Devices, een ander belangrijk chipbedrijf voor AI-toepassingen, zakte bijvoorbeeld bijna 3 procent na een forse koerswinst een dag eerder.