Ford zet levering elektrische pick-uptrucks stop

Autofabrikant Ford heeft de levering van zijn elektrische pick-uptruck F-150 Lightning stopgezet om een onbekend probleem met de voertuigen. Dat gebeurt enkele weken nadat het bedrijf had aangekondigd de productie van datzelfde model af te schalen in de Verenigde Staten door afnemende verkopen.

Het gaat om de F-150 Lightning uit modeljaar 2024 waarvan de levering in januari is begonnen. Het bedrijf gaat kwaliteitscontroles uitvoeren op de trucks, heeft het gezegd. Ford wilde niet toelichten waarom het deze controles gaat doen. Ook is niet duidelijk wanneer de levering aan autodealers weer wordt hervat. Ford zette de verzending van de elektrische pick-uptruck stop op 9 februari.

Het model was vorig jaar de best verkochte elektrische pick-uptruck in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse concern verminderde de productie van de F-150 Lightning in januari naar eigen zeggen om een “optimale balans” te bereiken tussen productie, omzetgroei en winstgevendheid. Ford denkt dat de verkopen van elektrische auto’s dit jaar minder hard stijgen dan eerder verwacht. Het bedrijf is naar eigen zeggen het op een na populairste merk voor elektrische auto’s in de VS, na marktleider Tesla.