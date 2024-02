Japan steekt nog eens ruim 4 miljard in fabriek chipmaker TSMC

De Japanse overheid steekt nog eens 732 miljard yen, omgerekend ruim 4 miljard euro, in de uitbreiding van een chipfabriek van TSMC. De Taiwanese chipfabrikant opende zaterdag zijn eerste Japanse fabriek in het zuiden van het land.

“TSMC is de belangrijkste partner voor Japan om een digitale transformatie tot stand te brengen en de fabriek in Kumamoto levert een belangrijke bijdrage aan het op een stabiele manier verkrijgen van geavanceerde chips die extreem belangrijk zijn voor de toekomst van de industrie in Japan”, zei de economieminister Ken Saito bij de openingsceremonie van de fabriek. Japan heeft de chips nodig voor de bouw van allerlei producten, van auto’s tot mobiele telefoons.

TSMC, het grootste bedrijf van Taiwan, heeft belangrijke klanten zoals Apple en Nvidia en produceert de helft van alle chips ter wereld. Japan hoorde ooit bij de belangrijkste landen op het gebied van chips, maar heeft die status de afgelopen decennia zien afbrokkelen.

De 92-jarige oprichter van het chipconcern Morris Chang zei dat de opening van de fabriek “een renaissance van de halfgeleiderproductie in Japan” inluidt.

De steun van de Japanse overheid gaat naar de bouw van een nieuwe productielocatie van TSMC naast de bestaande fabriek. Japan had al 476 miljard yen uitgetrokken voor de fabriek van de chipfabrikant.