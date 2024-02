Sky News: bedrijf wil mogelijk Britse tak The Body Shop overnemen

De Britse kledingverkoper Next heeft de bewindvoerders van de noodlijdende Britse tak van The Body Shop benaderd voor een mogelijke deal om een deel van de cosmeticaketen over te nemen. Dat zegt de Britse nieuwszender Sky News op basis van ingewijden. The Body Shop, bekend om zijn duurzame haar- en huidproducten, kondigde op 14 februari aan financiële experts in te schakelen. Die gaan proberen om delen van de Britse tak van het bedrijf te redden.

Het is nog onduidelijk hoeveel Next van de tweehonderd winkels van The Body Shop in het Verenigd Koninkrijk zou willen behouden. Eerder deze week kondigde The Body Shop aan dat het bijna de helft van zijn winkels in het Verenigd Koninkrijk sluit. Het was toen nog niet duidelijk hoeveel van de 1500 banen in die winkels daarbij verdwijnen. Wel werd bekend dat 40 procent van het personeel op het hoofdkantoor in Londen zijn baan verliest. Daarbij gaat het om ongeveer 270 banen.

In totaal heeft The Body Shop ongeveer 3000 winkels in meer dan zeventig landen. Ook in Duitsland kampt het bedrijf met problemen. De keten heeft in Nederland 27 vestigingen, met zo’n 150 werknemers, die openblijven, zei een woordvoerder van de keten tegen RTL Nieuws. Voor een uitgebreider commentaar verwees zij naar de Britse woordvoerders van het concern, die volgens RTL ook niet op vragen reageerden.