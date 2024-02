VAE steken tientallen miljarden in Egyptische toeristenhotspot

De Verenigde Arabische Emiraten steken 35 miljard dollar in Egypte, de grootste buitenlandse investering ooit in het land volgens de Egyptische premier Mostafa Madbouly. Omgerekend gaat het om ruim 32 miljard euro. Het geld wordt gestoken in de ontwikkeling van een nieuwe toeristische trekpleister aan de Middellandse Zee.

Voor een schiereiland zo’n 350 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Caïro genaamd Ras al-Hikma zijn plannen voor de bouw van hotels, woningen, een jachthaven, sportcentra en winkels op een oppervlakte van 170 miljoen vierkante kilometer. Ook zal er een luchthaven worden gebouwd. Het project moet 8 miljoen toeristen naar het gebied trekken.

De ontwikkeling van het gebied moet bovendien miljoenen banen creëren en helpen om de economische crisis in het Noord-Afrikaanse land het hoofd te bieden.