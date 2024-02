Britse premier pleit voor afpakken bevroren Russische tegoeden

Westerse landen moeten meer durf tonen in de economische strijd tegen Rusland en bijvoorbeeld bevroren tegoeden afpakken. Dat stelt de Britse premier Rishi Sunak in een opiniestuk in de Sunday Times.

“We moeten brutaler zijn bij onze aanvallen op de Russische oorlogseconomie”, schreef de Britse regeringsleider. “En we moeten brutaler zijn bij het confisqueren van honderden miljarden aan bevroren Russische bezittingen.”

Na de inval van Rusland in Oekraïne bevroor onder andere de Europese Unie honderden miljarden euro’s aan bezittingen. Dat betekent dat Rusland er niet bij kan, maar deze tegoeden zijn niet in beslag genomen.

Daar komt mogelijk verandering in. G7-landen voeren op dit moment discussies over de mogelijkheden om bevroren Russische tegoeden in te zetten voor hulp aan Oekraïne, dat door de voortdurende oorlog financiële hulp uit het buitenland nodig heeft. Vorige week meldde persbureau Bloomberg dat een internationale groep juridisch experts mogelijkheden zag om Russische tegoeden af te pakken zonder dat daarmee het internationaal recht wordt geschonden.

Sunak opperde dat westerse landen de rente die wordt opgebouwd op de Russische miljardentegoeden aan Oekraïne kunnen geven. Eerder stelde de Europese Commissie ook al een belasting voor op het rendement dat de bevroren tegoeden opleveren, waarvan de opbrengst naar Oekraïne gaat.