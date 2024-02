Chinese drankenmiljardair Zong Qinghou (79) overleden

Zong Qinghou, de voormalig rijkste man van China, is overleden. Hij stierf zondagochtend op 79-jarige leeftijd nadat “behandeling voor een aandoening niet bleek aan te slaan”, meldt zijn bedrijf op het sociale medium Weibo. Zong was de oprichter van het drankenconglomeraat Wahaha. Chinese media meldden eerder al dat hij ziek was, zonder te specificeren waar hij aan leed.

Zong begon zijn loopbaan in het zakenleven pas toen hij al in de veertig was. In 1987 richtte hij Wahaha op, dat ‘lachend kind’ betekent in het Chinees. Aanvankelijk verkocht hij dranken aan kinderen. Zijn flessenwater, frisdranken en thee zouden uiteindelijk door heel China verkrijgbaar worden. Tegenwoordig verkoopt Wahaha ook andere producten, zoals babymelk en kinderkleding.

De zakenman sprak zich uit voor lagere belastingen omdat dat investeringen zou stimuleren. Zong zei in 2013 ook geen probleem te hebben met de toenemende financiële ongelijkheid in zijn land. “Het is de beste manier om mensen aan te moedigen om vermogen op te bouwen.” De leiding over zijn bedrijf droeg hij in 2021 over aan zijn dochter, Zong Fuli.

Volgens het tijdschrift Forbes was Zong in 2010 de rijkste man van China met een geschat vermogen van 8 miljard dollar (ruim 7 miljard euro). Het blad schat zijn vermogen nu op 6 miljard dollar, waarmee hij de Chinese top 40 niet eens meer haalt. Wereldwijd staat hij in de ranglijst van meest vermogende mensen op plek 471. De huidige rijkste Chinees is Zhong Shanshan, die ook in de dranken zit en bijna 66 miljard dollar waard zou zijn.