’s Werelds grootste lng-exporteur Qatar voert gaswinning op

QatarEnergy voert de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verder op. Het Qatarese staatsbedrijf is van plan 16 miljoen ton lng per jaar extra te winnen uit een groot gasveld in de Perzische Golf.

Daarmee komt de totale productie voorlopig uit op 142 miljoen ton lng per jaar, zei topman Saad al-Kaabi op een persconferentie in Doha. Hij waarschuwde tegelijkertijd dat de markt voor gas voorlopig krap blijft, zelfs met deze uitbreiding.

Om meer gas te kunnen winnen uit het gasveld onder de zee, zijn forse investeringen nodig in twee nieuwe lng-fabrieken. Kaabi zei dat het nog te vroeg is om te praten over partners in het uitbreidingproject.

Eerder staken onder andere Shell, TotalEnergies, Eni en ExxonMobil geld in projecten voor de uitbreiding van de Qatarese gasproductie. Het duurt nog wel enkele jaren voordat ze deze lng daadwerkelijk kunnen afnemen.

Qatar is ’s werelds grootste exporteur van lng, waar in Europa meer vraag naar is sinds Rusland de toevoer van aardgas heeft afgeknepen. Met alle bestaande uitbreidingsplannen voert de Golfstaat tot 2030 de winning van vloeibaar gemaakt aardgas met 85 procent op, stelde QatarEnergy.