Vakbond pleit voor dialoog over uitbreiding Duitse Tesla-fabriek

Tesla en inwoners van het Duitse plaatsje Grünheide moeten met elkaar in gesprek over de uitbreiding van een fabriek van de elektrische-autoproducent. Dat zegt de machtige vakbond voor metaalwerkers IG Metall nadat inwoners van de gemeente bij Berlijn tegen de uitbouw van de fabriek hadden gestemd. De vakbond zelf is voorstander van uitbreiding en hoopt dat Tesla zorgen van omwonenden weg kan nemen.

“In principe steunt IG Metall de uitbreiding van de fabriek, die duizenden banen creëert in de auto-industrie”, zei Dirk Schulze, regionaal bestuurder bij IG Metall, tegen persbureau DPA. “Het is belangrijk dat Tesla de dialoog aangaat met burgers en ingaat op de zorgen en bedenkingen die mensen hebben. Maar een uitbreiding waarbij het aantal fabrieksbanen bijna verdubbelt, zou voor de deelstaat Brandenburg en Berlijn voordeel opleveren, en daarmee ook voor het grotere achterland.”

Tesla opende de zogeheten Gigafactory ruim drie jaar geleden en wil de productiecapaciteit nu verdubbelen. Daarvoor zou het fabrieksterrein zo’n 170 hectare groter moeten worden. Natuurbeschermers en inwoners van Grünheide hekelen het feit dat daarvoor zo’n 100 hectare, oftewel het oppervlak van zo’n 140 voetbalvelden, aan bos moet worden gekapt. Bij een lokaal raadgevend referendum stemde een meerderheid van de inwoners daarom tegen de plannen van Tesla. De gemeenteraad heeft nog geen beslissing genomen over het wel of niet toestaan van de uitbreiding.