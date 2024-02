Vakbond ziet zo’n 60 werknemers Aviko staken om cao-conflict

Vakbond FNV bestempelt de stakingen bij Aviko in Lomm en Steenderen als een succes. Volgens vakbondsbestuurder Robert Wonnink deden in totaal zestig tot zeventig werknemers van de aardappelspecialist mee aan de acties.

Door de staking van vrijdagmiddag tot zondagochtend moest Aviko een aantal klanten uit de horeca nee verkopen bij de levering van verse friet, meldde een woordvoerder van het bedrijf vrijdag. Een fabriek in het Limburgse Lomm lag volgens FNV helemaal plat. In een fabriek in Steenderen, die doorgaans 24 uur per dag draait, gingen nachtdiensten niet door.

Of er nieuwe acties komen, is nog onduidelijk. Eerst gaat FNV met leden in gesprek over de te volgen koers. Volgens Wonnink heeft Aviko sinds de acties ook nog niet gereageerd op de vakbond. FNV eist onder andere 5,3 procent meer loon voor werknemers en de belofte dat lonen vanaf volgend jaar automatisch meestijgen met de inflatie.

Aviko reageerde eerder teleurgesteld op de acties. De aardappelverwerker had namelijk wel een cao-akkoord bereikt met een andere vakbond, CNV. “We blijven erbij dat wij een goed voorstel hebben gedaan om te komen tot een nieuwe cao, dat uit meer onderdelen bestaat dan alleen een loonsverhoging”, stelde het bedrijf een week geleden.