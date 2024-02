Week na beursrecords gaat aandacht belegger uit naar inflatie

De komende beursweek maakt duidelijk of de recordreeks op de internationale aandelenmarkten een vervolg krijgt. In New York bereikten de Dow-Jonesindex en S&P 500 afgelopen week hun hoogste niveau ooit, onder andere dankzij beter dan verwachte cijfers van chipbedrijf Nvidia. Nu gaat de aandacht uit naar de kwartaalresultaten van een aantal grote bedrijven, maar ook nieuwe inflatiecijfers kunnen het gemoed van beleggers beïnvloeden.

De omzetgroei van Nvidia zorgde voor veel optimisme over de verdere groei van de chip- en techsector, die profiteert van vernieuwende toepassingen van kunstmatige intelligentie. Naast bekende beursgraadmeters in New York bereikte ook de Nikkei 225 in Tokio zijn hoogste stand ooit, waarmee een record uit 1989 uit de boeken ging.

Binnen de chipsector komt aanstaande week ASMI met resultaten. De Nederlandse toeleverancier voor de halfgeleidersector kan volgens analist Ken Hui van Bloomberg Intelligence profiteren van extra inkopen vanuit China. Bedrijven in dat land zouden voorzorgsmaatregelen nemen en grotere voorraden aanleggen in de aanloop naar nieuwe exportbeperkingen voor westerse bedrijven.

Ook veel andere aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven openen hun boeken. Zo begint de week met kwartaal- en jaarcijfers van PostNL. De post- en pakketbezorger waarschuwde vorige maand dat de winst over 2023 lager zal uitvallen dan eerder verwacht, onder andere door tegenvallende pakketvolumes.

Later in de week geven de cijfers van Just Eat Takeaway inzicht in de populariteit van bestelde maaltijden in Nederland en andere Europese markten. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zoekt ook nog altijd naar een koper voor zijn Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub.

Ook luchtvaartconcern Air France-KLM presenteert zijn resultaten. Vorig jaar stond te boek als zeer winstgevend voor de luchtvaart, dankzij de inhaalslag die veel reizigers willen maken na de coronajaren, waarin het vliegverkeer grotendeels was lamgelegd. Donderdag presenteren ook verzekeraars NN en Aegon hun jaarcijfers.

Op macro-economisch vlak kunnen inflatiecijfers voor de eurozone voor beroering op de financiële markten zorgen. De vraag is of de geldontwaarding deze maand sterk genoeg is afgenomen om de Europese Centrale Bank te bewegen tot renteverlagingen later in het jaar. Volgens economen van ING is er steeds meer twijfel over het tempo waarin de inflatie daalt in de eurolanden.