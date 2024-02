WTO richt miljoenenfonds op om vrouwelijke ondernemers te steunen

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft een fonds opgericht voor hulp aan vrouwelijke ondernemers in armere landen bij het digitaliseren van hun bedrijf. Voor het initiatief is 50 miljoen dollar beschikbaar.

Directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala presenteerde het fonds zondag. Dat gebeurde aan de vooravond van de tweejaarlijkse bijeenkomst van handelsministers die de WTO aanstaande week in Abu Dhabi houdt.

Het geld uit het fonds is bedoeld voor hulp aan bedrijven die worden geleid door vrouwen in opkomende economieën of de armste landen. Het idee is dat zij ondersteuning krijgen bij het gebruik van digitale technologieën, bijvoorbeeld het online werven van meer klanten.

“Ik ben blij met de lancering van dit vernieuwende initiatief, dat onze collectieve inspanningen voor de versterking van de positie van vrouwen belichaamt”, zei Okonjo-Iweala. “We hebben oplossingen nodig voor de problemen met financiering waarmee vrouwen worden geconfronteerd”, vervolgde ze.