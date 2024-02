Aandacht voor jaarcijfers PostNL op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag uit naar de resultaten van PostNL. De post- en pakketbezorger waarschuwde in januari al dat er vorig jaar minder pakketten zijn bezorgd dan het bedrijf had verwacht en stelde de verwachting voor de jaarwinst over 2023 naar beneden bij. Topvrouw Herna Verhagen verwacht dat de marktomstandigheden ook dit jaar moeilijk blijven en stelt “alle nodige maatregelen te nemen” om de resultaten te verbeteren.

Beleggers lijken het verder rustig aan te doen na de sterke opmars van vorige week, die werd veroorzaakt door het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI). Vooral techbedrijven lieten flinke winst zien dankzij de beter dan verwachte resultaten van AI-chipbedrijf Nvidia. In Amsterdam komt chipbedrijf ASMI dinsdag nog met cijfers. Ook de verzekeraars ASR, NN Group en Aegon openen later in de week de boeken. Daarnaast wordt uitgekeken naar nieuwe inflatiegegevens van de eurozone en de VS.

In de VS waarschuwde de Democratische fractievoorzitter in de Senaat, Chuck Schumer, dat de inspanningen van het Congres om een uitgavenpakket samen te stellen afgelopen weekend tekortschoten. Bij het uitblijven van een akkoord dreigen de VS volgens Schumer vanaf 2 maart opnieuw geconfronteerd te worden met een “schadelijke en onnodige shutdown van de overheid”.

De AEX-index koerst af op een licht lager begin van de nieuwe week en ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent hoger en tikte een nieuw recordniveau aan. Op de beurzen in Hongkong en Shanghai stokte de opmars en daalden de indices 0,6 en 0,7 procent.

Op het Damrak zal Arcadis mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De Amerikaanse investeringsbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor het advies- en ingenieursbureau en handhaafde het koopadvies.

Het Belgische vastgoedbedrijf Retail Estates kwam met cijfers. Het bedrijf, dat onder meer eigenaar is van het winkelcentrum Alexandrium II Megastores in Rotterdam, zag het huurresultaat afgelopen kwartaal stijgen. De bezettingsgraad bleef daarbij stabiel op bijna 98 procent en de waarde van de vastgoedportefeuille passeerde voor het eerst de 2 miljard euro.

De euro was 1,0825 dollar waard, tegen 1,0826 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 76,29 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 81,49 dollar per vat.