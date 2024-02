Duitsland houdt speciale top om vakkrachten te trekken

Duitsland houdt maandag een speciale top in Berlijn om meer vakkrachten te trekken, zowel uit binnen- als buitenland. Duitsland heeft namelijk te maken met een groot tekort aan geschoold personeel in onder meer de dienstverlening, de industrie en de bouw. De top zal worden geopend door arbeidsminister Hubertus Heil.

Op de bijeenkomst komen honderden vertegenwoordigers van bedrijven, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties bijeen. Ook de ministers van Onderwijs en Economische Zaken zullen de top bijwonen.

Volgens Heil is het nodig om extra geschoold personeel te vinden om economische voorspoed te garanderen en het volledige potentieel van de Duitse economie te benutten. Het is volgens hem daarom nodig dat vrouwen, ouderen en mensen met beperkingen meer meedoen aan de arbeidsmarkt, Ook moeten jongeren meer training of beter onderwijs krijgen. Maar ook meer buitenlands vakpersoneel is nodig, zegt de minister.

Duitsland heeft vaker gezegd meer arbeidskrachten uit het buitenland te willen halen om personeelstekorten op te vangen. In Nederland gaan er in de politiek juist stemmen op om beperkingen op te leggen bij buitenlandse vakkrachten, wat tot zorgen heeft geleid bij grote bedrijven als bijvoorbeeld ASML, Randstad en Philips.

Heil zegt ook dat het doel van de top is om te laten zien dat de Duitse regering er alles aan doet om geschoold personeel te vinden. Op het evenement zal ook voor het eerst een speciale prijs worden uitgereikt aan een bedrijf of andere partij die succesvol is met het vinden van vakkrachten. Er zijn meer dan vijfhonderd aanmeldingen voor de prijs ingediend.