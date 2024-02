Iets minder nieuwe fietsen verkocht in 2023, e-bike marktleider

De verkoop van nieuwe fietsen in Nederland is vorig jaar wat gedaald. Volgens cijfers van brancheverenigingen RAI en BOVAG bedroeg de verkoop van nieuwe tweewielers in totaal 804.000 stuks, tegen 855.000 in 2022. Daarbij nam de elektrische fiets een marktaandeel in van ruim 56 procent, goed voor 453.000 stuks.

De totale omzet van de fietsbranche lag op 1,4 miljard euro, wat een daling van bijna 4 procent is vergeleken met 2022. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe gewone fiets kwam uit op 1815 euro. Voor een nieuwe e-bike was dat in doorsnee 2574 euro.

Ondanks de lagere omzet spreken RAI en BOVAG van een “gezonde markt” voor fietsen, na de uitzonderlijke vraag tijdens de coronapandemie. Door de coronabeperkingen kochten mensen veel vaker een fiets om uitstapjes te maken of om openbaar vervoer te mijden.

“De markt moest na de verkoophausse tijdens de coronaperiode weliswaar wat gas terugnemen, maar de vraag bleef per saldo op niveau”, zegt Huub Lamers die voorzitter is van de sectie Fietsen van RAI. Volgens hem blijft de belangstelling voor fietsen en dan vooral e-bikes groot.

Lamers stelt dat er ook nog veel potentie is als het gaat om forenzen, want ongeveer de helft van de werknemers heeft nog geen toegang tot een fiets van de zaak. “Wij blijven ons daarom inzetten voor een nog betere en aantrekkelijkere leasefietsregeling die ook daadwerkelijk stimuleert om de fiets te pakken naar het werk.”