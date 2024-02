IMF roept Argentinië op om armen te ontzien bij bezuinigingen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft er bij de regering van de Argentijnse president Javier Milei op aangedrongen de armen te beschermen bij de harde bezuinigingsmaatregelen. Met die maatregelen wil Milei de overheidsuitgaven verlagen en de financiën weer op orde brengen. De drastische maatregelen hebben echter ook geleid tot stakingen en tot bezorgdheid over de groeiende armoede en honger in het land, zei adjunct-directeur Gita Gopinath van het IMF tegen de krant La Nacion.

Volgens Gopinath moeten de bezuinigingsmaatregelen beter worden afgestemd, om ervoor te zorgen dat de sociale bijstand blijft worden verleend en dat de last niet volledig op de armste groepen terechtkomt. Gopinath bezocht vorige week Buenos Aires om het Argentijnse kredietprogramma ter waarde van 44 miljard dollar te evalueren en ontmoette Milei, leden van zijn regering, economen, vakbondsleiders en maatschappelijke organisaties.

Sinds zijn aantreden in december heeft Milei de waarde van de peso met ruim 50 procent verlaagd, tienduizenden overheidsbanen geschrapt en de omvang van de regering gehalveerd. Het IMF heeft de nieuwe reeks van ‘gedurfde’ economische maatregelen van Argentinië verwelkomd.

Milei staakte ook de hoge staatssubsidies voor de sector vervoer en energie en bevroor de hulp aan 38.000 gaarkeukens in afwachting van een onderzoek naar die hulp. De armen in het land werden daardoor hard getroffen. Ook steeg de inflatie op jaarbasis in januari met 254 procent, waardoor het leven van de Argentijnen flink duurder is geworden.

“De economie die deze regering heeft geërfd, bevond zich op de rand van een crisis en vereiste gedurfde en beslissende maatregelen om die uit de afgrond te halen”, verklaarde Gopinath. Ze zei echter dat er meer sociale maatregelen nodig zijn om “ervoor te zorgen dat de vermindering van het begrotingstekort niet ten koste gaat van de kwetsbaren”.

Volgens Gopinath is het voor het IMF ook belangrijk dat de regering investeert in menselijk kapitaal. “Kinderarmoedecijfers van meer dan 55 procent zijn uiterst zorgwekkend. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat dit percentage sterk daalt en om meer te investeren in onderwijs.”