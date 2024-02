Lagere Europese gasprijs trekt Aziatische kopers aan

De gedaalde prijs van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Europa leidt tot een sterkere vraag naar de brandstof in Azië. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat Europa in de toekomst minder lng kan importeren. Daarvoor waarschuwen verschillende energie-experts, meldt persbureau Bloomberg.

“Momenteel is Europa sterk afhankelijk van lng, en wat we ook waarnemen is dat nu de Europese gasprijs daalt, Azië meer lng begint aan te trekken”, zei Marco Saalfrank, gashandelaar bij het Zwitserse nutsbedrijf Axpo Solutions. De Europese gasprijs is inmiddels gezakt naar het niveau van mei 2021, toen Rusland geleidelijk een deel van zijn gaspijpleidingen naar Europa begon af te sluiten. Om het wegvallen van het Russisch gas op te vangen is Europa meer lng gaan importeren.

Hoewel de daling van de Europese gasprijs wijst op een comfortabele aanbodsituatie voor de regio, zo zijn de gasvoorraden in Europa nog steeds voor ongeveer 65 procent vol, trekt het ook meer Aziatische kopers aan. Kopers in China, India en Thailand hebben al hun aankopen van lng opgeschroefd. Daardoor moet Europa meer concurreren met Azië om lng op de wereldmarkt.

“In de toekomst is het geen vanzelfsprekendheid dat we al het lng zullen krijgen dat we willen”, waarschuwde Gregor Pett, hoofdanalist bij het Duitse nutsbedrijf Uniper. “Europa heeft nu twee milde winters gehad, wat heeft geholpen. Daar kunnen we in de toekomst niet op rekenen.”