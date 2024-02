Microsoft kondigt samenwerking aan met Franse AI-start-up

Techconcern Microsoft gaat een meerjarige samenwerking aan met de Franse start-up in kunstmatige intelligentie, Mistral AI. Dat meldt Microsoft op zijn website. Er worden geen financiële details bekendgemaakt. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times neemt het Amerikaanse bedrijf een klein belang in Mistral. De samenwerking tussen de twee bedrijven spitst zich toe op onder meer AI-onderzoek en -ontwikkeling.

“We zijn erg blij met deze samenwerking met Microsoft”, laat Mistral-topman Arthur Mensch in een reactie weten. “Samen zijn we vastbesloten om vooruitgang in de AI-industrie te stimuleren en een grote meerwaarde te leveren aan onze klanten en partners wereldwijd.”

Microsoft is een belangrijke speler op het gebied van AI. Het bedrijf investeert er flink in. Het techconcern heeft bijvoorbeeld een groot belang in ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. Eerder deze maand kondigde Microsoft nog aan de komende twee jaar 3,2 miljard euro te investeren in infrastructuur voor AI in Duitsland. Dat geld is hoofdzakelijk bestemd voor dataverwerkingscentra en cloudinfrastructuur voor AI.

Mistral meldde in december al honderden miljoenen aan investeringen te hebben opgehaald waarmee het een van de leidende AI-bedrijven in Europa is. De waarde van het bedrijf, dat in mei vorig jaar werd opgericht, werd toen geschat op 2 miljard euro. De drie Franse oprichters hebben allemaal ervaring bij grote Amerikaanse techbedrijven, waaronder Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook.