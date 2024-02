PostNL voorziet aanhoudend moeilijke marktomstandigheden

Post- en pakketbezorger PostNL verwacht dat de marktomstandigheden dit jaar moeilijk blijven, zegt topvrouw Herna Verhagen van het concern in een toelichting op de jaarcijfers. Het bedrijf waarschuwde vorige maand al voor een lagere winst door een tegenvallende pakketstroom.

PostNL blijft “alle nodige maatregelen nemen” om de resultaten te verbeteren, stelt Verhagen. Naar verwachting komt de winst in 2024 uit tussen de 80 miljoen en 110 miljoen euro. Dat is het resultaat voor aftrek van rente en belastingen. Vorig jaar kwam deze winst uit op 92 miljoen, 10 procent meer dan in het voorgaande jaar.

De omzet kwam in 2023 uit op 3,1 miljard euro, 1 procent meer dan het jaar daarvoor.

PostNL bezorgde vorig jaar minder pakketten dan het bedrijf had verwacht. Ook bestelden Nederlanders meer artikelen bij grote Chinese webshops en aan die pakketten verdient PostNL minder, zo werd eerder bekend.