Rusland dreigt met tegenactie bij beslaglegging bevroren tegoeden

Rusland zal terugslaan als de bevroren buitenlandse bezittingen van het land door de Verenigde Staten en zijn bondgenoten in beslag worden genomen. Dat zei de Russische minister van Financiën Anton Siluanov in een interview met de staatsnieuwsdienst RIA Novosti. “Wij hebben ook bevroren tegoeden, die niet minder zijn dan het Westen heeft”, verklaarde Siluanov die daarbij niet aangaf welke westerse bezittingen hij precies bedoelde.

Door de westerse sancties tegen Rusland, die werden opgelegd na de invasie van Oekraïne, bevroor onder andere de Europese Unie honderden miljarden euro’s aan Russische bezittingen. Dat betekent dat Rusland er niet bij kan, maar deze tegoeden zijn niet in beslag genomen. Een campagne van politici en activisten om deze bezittingen af te pakken en de opbrengsten naar Oekraïne te sturen, wint echter aan kracht.

De Britse premier Rishi Sunak stelde zondag in een opiniestuk in de Sunday Times dat westerse landen meer durf moeten tonen bij het afpakken van bevroren Russische tegoeden. Vorige week meldde persbureau Bloomberg dat een internationale groep juridisch experts mogelijkheden zag om de tegoeden af te pakken zonder dat daarmee het internationaal recht wordt geschonden. De Franse president Emmanuel Macron is maandag gastheer van een bijeenkomst in Parijs om de steun aan Oekraïne te bespreken, waarbij het onderwerp inbeslagname van Russische tegoeden mogelijk aan de orde komt.

Rusland blokkeerde op zijn beurt tegoeden van niet-ingezetenen uit landen die het als ‘onvriendelijk’ beschouwde op speciale rekeningen. Op die rekeningen stond begin november 2022 meer dan 280 miljard roebel (zo’n 2,8 miljard euro), meldde nieuwsdienst Interfax op basis van gegevens van de Russische centrale bank.

De centrale bank heeft het bedrag aan bevroren westerse tegoeden sindsdien niet meer bekendgemaakt. Interfax meldde afgelopen juni op basis van anonieme bronnen dat het totaal tegen eind 2022 was gestegen tot bijna 600 miljard roebel (zo’n 6 miljard euro). Elvira Nabiullina, de baas van de Russische centrale bank, zei in februari dat het geld op die rekeningen zich geleidelijk heeft opgehoopt, voornamelijk door dividenden en rentebetalingen.