Topman Ryanair: moet mogelijk vluchten schrappen deze zomer

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair waarschuwt dat ze deze zomer mogelijk vluchten moet gaan schrappen. Volgens topman Michael O’Leary krijgt Ryanair minder toestellen van vliegtuigfabrikant Boeing aangeleverd dan was beloofd.

Vorige maand had Ryanair er nog “redelijk vertrouwen in” dat Boeing tegen de zomer vijftig nieuwe toestellen zou leveren, na een bijna-ramp begin januari die de Amerikaanse vliegtuigbouwer dwong de productie te vertragen.

De luchtvaartmaatschappij zou oorspronkelijk zelfs 57 Boeing 737 MAX 8200 vliegtuigen afnemen. “We weten eigenlijk niet hoeveel toestellen we van Boeing zullen krijgen”, zei O’Leary op een persbijeenkomst. “We weten vrijwel zeker dat we er tussen de dertig en veertig zullen ontvangen. We durven ook redelijk zeker te zeggen dat het er tussen de veertig en 45 zullen zijn. Maar we hebben er veel minder vertrouwen in dat we meer dan 45 stuks geleverd krijgen.”

Dat betekent dat Ryanair het komende fiscale jaar waarschijnlijk 200 miljoen passagiers zal vervoeren, vergeleken met de 205 miljoen die eerder werden voorspeld. De ticketprijzen kunnen deze zomer met ongeveer 5 tot 10 procent stijgen.