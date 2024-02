Verduurzamingsfonds voor woning in trek bij lage- en middeninkomens

Woningbezitters met een laag- of middeninkomen maken aanzienlijk vaker gebruik van het Nationaal Warmtefonds om hun huis te verduurzamen. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO, meldt de Rijksoverheid die het fonds beheert. Met een lening uit het warmtefonds kunnen mensen bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen of hun vloeren isoleren.

In de eerste helft van 2023 maakten zo’n 2700 mensen met een laag- of middeninkomen gebruik van het Nationaal Warmtefonds. Over heel 2022 waren dat er 2100. Aan het eind van 2022 startte het Nationaal Warmtefonds met aantrekkelijkere leenvoorwaarden.

Zo kunnen onder meer middeninkomens met een verzamelinkomen van maximaal 60.000 euro rentevrij lenen. Het maximale bedrag dat zij aan financiering kunnen krijgen, wordt jaarlijks geïndexeerd. Verder kunnen woningeigenaren die elders geen financiering kunnen krijgen tot 10.000 euro uit het fonds ontvangen, waarvan de maandlasten naar draagkracht zijn. Het fonds is verder onder meer beschikbaar voor woningeigenaren van 75 jaar en ouder en Verenigingen van Eigenaren.

“Voorheen maakten vooral woningeigenaren met hogere inkomens gebruik van het Nationaal Warmtefonds. Gelukkig hebben we dat de afgelopen periode kunnen veranderen”, laat demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een verklaring weten. “Ook gebruiken steeds meer mensen de beschikbare subsidies voor de verduurzaming van hun woning. Dat is goed nieuws, want zo profiteren steeds meer mensen van een energiezuinig huis.”