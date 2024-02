Apple stopt vermoedelijk met ontwikkeling eigen auto

Apple stopt met het ontwikkelen van een eigen auto. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Daarmee komt er een einde aan een jarenlang project van het Amerikaanse techconcern dat omstreeks 2014 begon. Veel medewerkers uit het team dat werkte aan de ‘Apple Car’ worden overgeheveld naar de divisie voor kunstmatige intelligentie (AI) binnen het bedrijf.

Volgens de ingewijden heeft Apple het besluit dinsdag bekendgemaakt bij de bijna 2000 werknemers die werkten aan het project. Ontslagen door de beslissing zouden niet zijn uitgesloten, al is niet bekend hoeveel mensen mogelijk moeten vertrekken. De bekendmaking was besloten en Apple heeft nog geen reactie gegeven aan Bloomberg.

Bij de start van het project zo’n tien jaar geleden wilde Apple een auto bouwen die zelfrijdend zou zijn. Het voertuig zou bovendien spraakgestuurde navigatie krijgen. Vorige maand meldde Bloomberg al, eveneens op basis van bronnen, dat die plannen wat waren bijgesteld. In plaats van een zelfrijdende auto zou Apple nu werken aan een elektrische auto. Die had op zijn vroegst in 2028 op de markt moeten komen.