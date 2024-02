ASMI stijgt op Damrak terwijl beleggers wachten op resultaten

Chiptoeleverancier ASMI is dinsdag met een plus van 0,6 procent de handel uitgegaan op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf uit Almere komt na de slotbel met resultaten, waar beleggers deze dag met name naar hebben uitgekeken. Zij zijn benieuwd naar de vooruitzichten, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De laatste tijd is er meer vraag naar AI-chips.

Ook zou ASMI kunnen profiteren van extra inkopen vanuit China. Bedrijven in dat land zouden voorzorgsmaatregelen nemen en grotere voorraden aanleggen in de aanloop naar nieuwe exportbeperkingen voor westerse bedrijven.

De stemming op Beursplein 5 bleef verder terughoudend. De AEX-index sloot vrijwel vlak op 852,98 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 903,68 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 0,8 procent bij.

De andere chipbedrijven eindigden eveneens met plussen in de AEX. Zo steeg Besi 2,5 procent en chipmachinefabrikant ASML 1,1 procent. Sterkste dalers waren voedingsmiddelenconcern Unilever en muziekconcern Universal Music Group met minnen van respectievelijk 2 procent en 2,4 procent.

Air France stond tussen de sterkste stijgers in de MidKap. Het aandeel won 3,8 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie presenteert donderdag haar jaarresultaten. Vorig jaar stond te boek als zeer winstgevend voor de luchtvaart, dankzij de inhaalslag die veel reizigers willen maken na de coronajaren, waarin het vliegverkeer grotendeels was lamgelegd.

Bij de kleinere bedrijven steeg Heijmans 2,6 procent. Het bouwbedrijf kondigde aan dat de combinatie Heijmans-GMB in opdracht van Vitens drinkwaterproductielocaties mag renoveren en bouwen. Het aandeel van Heijmans in de totale contractwaarde bedraagt circa 80 tot 90 miljoen euro.

PostNL ging opnieuw omlaag, met 1,5 procent, na een verlies van 4,7 procent op maandag. Die dag presenteerde het post- en pakketbedrijf zijn jaarcijfers die niet in de smaak vielen bij beleggers. Ook voor het komende jaar verwacht PostNL dat de marktomstandigheden moeilijk blijven, onder meer door minder te bezorgen brieven en pakketten.

De euro was 1,0853 dollar waard, tegen 1,0850 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder en kostte 78,44 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 83,28 dollar.