BKR ziet aantal mensen met schulden en achterstanden verder dalen

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is vorig jaar verder gedaald, van minder dan 439.000 eind 2022 naar ruim 413.000. Volgens het Bureau Krediet Registratie (BKR) daalt ook het aantal Nederlanders met een lening.

Nu hebben 7,6 miljoen mensen een doorlopend krediet, vergeleken met 7,8 miljoen een jaar eerder. Dat betekent dat meer dan de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder een of meer doorlopende kredieten heeft.

Het aantal contracten voor een private leaseauto liep vorig jaar wel opnieuw iets op, van 353.000 in 2022 tot 362.000. De betalingsachterstanden op deze kredieten namen eveneens toe. Deze vorm van auto’s leasen, met een vast maandbedrag, is de laatste jaren sterk in populariteit gegroeid.

De stichting achter het schuldenregister stelt ook vast dat de betalingsachterstanden in de grote steden het hoogst zijn, vooral in Rotterdam. “Ook als het gaat om schuldhulpregelingen, waarbij mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, kennen Rotterdam, Heerlen en Kerkrade relatief hoge cijfers”, stelt het BKR.

De organisatie noemt het een positieve ontwikkeling dat de achterstanden op kredieten dalen, maar merkt wel op dat veel huishoudens problemen hebben met het betalen van rekeningen.