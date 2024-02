Bloomberg: onlinekledingwinkel Shein bekijkt beursgang Londen

De van oorsprong Chinese onlinekledingwinkel Shein is aan het kijken naar een beursgang in Londen in plaats van New York, omdat het moeilijkheden verwacht met een gang naar de Amerikaanse aandelenmarkt. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. In november werd door ingewijden nog gezegd dat Shein een sprong naar Wall Street zou willen maken.

Maar volgens Bloomberg is Shein nu dus de Londense optie aan het bekijken. Shein zou namelijk twijfelen of de Amerikaanse beurswaakhond SEC wel goedkeuring geeft voor de beursgang in New York. Amerikaanse politici hebben flinke kritiek geleverd op Shein om slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken waar het mee samenwerkt en het gebruik van katoen uit de Chinese regio Xinjiang, waar de Oeigoeren door China worden onderdrukt.

Shein werd in 2008 opgericht in China en is gevestigd in Singapore. Het bedrijf verkoopt zijn ‘fast fashion’ tegen spotprijzen inmiddels in veel landen, waaronder Nederland, en is nu een van de grootste kledingverkopers ter wereld. Shein verkoopt zijn producten uitsluitend online en richt zich via socialmedia op jonge klanten. In 2022 boekte de onderneming een omzet van 23 miljard dollar en een nettowinst van 800 miljoen dollar.