EU kijkt of samenwerking Frans AI-bedrijf met Microsoft wel kan

De samenwerking tussen de Franse AI-startup Mistral en het grote Amerikaanse Microsoft wordt tegen het licht gehouden door de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de EU let naar eigen zeggen scherp op zulke partnerschappen tussen techreuzen en ontwikkelaars van grote AI-modellen.

De aankondiging van de samenwerking is niet overal goed gevallen. Die zou Microsoft weleens te machtig kunnen maken in kunstmatige intelligentie, vrezen sommigen. Microsoft trekt ook al samen op met OpenAI van het bekende ChatGPT. De Europese Unie zou juist graag zien dat Europese bedrijven furore maken in de nieuwe, baanbrekende sector, waar nu Amerikanen en Chinezen de boventoon voeren. Mistral is een van de weinige Europese AI-bedrijven die ertoe doen.

De commissie ziet erop toe dat bedrijven niet zo machtig worden dat ze concurrenten wegdrukken. Zij “bekijkt overeenkomsten tussen grote spelers op de techmarkt en ontwikkelaars en leveranciers van AI”, zegt een woordvoerder. “In dat kader hebben we deze overeenkomst ontvangen, die we zullen analyseren.” Of het ook van een officieel onderzoek komt en van bedenkingen of zelfs een afwijzing moet de tijd uitwijzen.