Flexibilisering zorgt voor meer arbeidsongeschikten, zegt FNV

De doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt is de veroorzaker van de hoge instroom van mensen voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, meldt de FNV op basis van eigen onderzoek. Zo hebben flexwerkers volgens de vakbond ruim twee keer zoveel kans om in de WIA terecht te komen dan werknemers met een vast contract.

Daarnaast is van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte flexwerkers slechts 30 procent aan het werk, terwijl 60 procent van de mensen werken als ze vanuit een vast contract deels arbeidsongeschikt zijn geworden. Flexwerkers komen volgens FNV dus niet alleen vaker in de WIA, ze zijn daar in de praktijk ook veel vaker volledig van afhankelijk.

In het rapport “Verbeter de WIA begin bij Flex” loopt de vakbond vooruit op het langverwachte advies over de hervorming van het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dat de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) donderdag zal geven.

Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland neemt toe en vooral de hoge instroom in de WIA baart zorgen. Volgens vicevoorzitter Kitty Jong van FNV komt die hoge instroom in de WIA doordat “flexkrachten als wegwerpwerknemers” worden behandeld. Voordat een zieke werknemer met een vast contract in de WIA terechtkomt, is er namelijk vaak veel gedaan om dat te voorkomen. Zo zijn er talloze re-integratiemogelijkheden en gedurende twee jaar heeft een werknemer met een vast contract loondoorbetaling bij ziekte.

De overheid moet volgens Jong dan ook een einde maken aan de situatie waarin flexwerkgevers wel de lusten maar niet de lasten voor hun rekening nemen. “Flexwerkers horen rondom ziekte en re-integratie dezelfde ondersteuning, begeleiding en bescherming te krijgen als reguliere werknemers.”