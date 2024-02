Frankrijk verbiedt vleesnamen voor vegetarische producten

De Franse regering heeft het gebruik van vleesnamen op het etiket van vegetarische producten verboden. Zo mag de term ‘steak’ alleen worden gebruikt voor vleesproducten. Andere termen die niet meer mogen worden gebruikt voor vleesvrije producten zijn onder meer schnitzel, ham, filet en entrecote.

Het verbod volgt op een al lang bestaande klacht van de vleesindustrie dat termen als vegetarische ham of veganistische worst verwarrend zouden zijn voor de consument. Volgens een Franse wet uit 2020 was het gebruik van vleesnamen voor vegetarische producten al verboden. Die wet werd in juni 2022 echter tijdelijk opgeschort door de Raad van State na een klacht van Protéines France, een consortium van Franse bedrijven die plantaardig voedsel verkopen.

Sommige producten die slechts een kleine hoeveelheid plantaardige inhoud bevatten, mogen wel vleesnamen blijven gebruiken, zoals merguezworstjes of cordon bleu. Ook mogen producenten uit andere landen van de Europese Unie vegetarisch voedsel met vleesnamen in Frankrijk blijven verkopen. Protéines France vindt dat de Franse wet in strijd is met de voedselregels van de EU.

Personen die de etiketteringswet overtreden kunnen een boete krijgen van maximaal 1500 euro, oplopend tot 7500 euro voor bedrijven. Producenten hebben wel een jaar de tijd om hun bestaande voorraden te verkopen voordat er sancties worden opgelegd.

In Nederland mogen productnamen van vleesvervangers wel verwijzen naar de dierlijke variant, zoals vegetarische kipstukjes of plantaardige burger. De landbouwcommissie van het Europees Parlement stelde eerder voor om het gebruik van woorden die verwijzen naar vlees af te schaffen voor plantaardige producten. Dat zou te verwarrend zijn voor consumenten, vond de commissie. Het Europees Parlement stemde in 2020 tegen het voorstel.