Koerssprong videochatdienst Zoom op Wall Street na cijfers

Zoom Video Communications behoorde dinsdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen van New York. De videochatdienst, die enorm populair werd tijdens de coronapandemie, behaalde meer omzet dan verwacht in het vierde kwartaal. Ook boekte Zoom weer winst na een verlies in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het bedrijf wist daarnaast iets meer grote zakelijke klanten te trekken dan in het derde kwartaal. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 7 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef verder terughoudend. Beleggers wachten vooral op een Amerikaans inflatiecijfer voor de maand januari dat een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve. De bekendmaking daarvan staat donderdag op het programma.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 39.018 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5073 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 16.018 punten. De drie beursgraadmeters vielen maandag wat terug, na het bereiken van nieuwe recordstanden vorige week.

Coinbase zette de opmars voort en steeg 5,7 procent. De cryptobeurs bleef profiteren van de aanhoudende stijging van de bitcoin. Een dag eerder won Coinbase al bijna 17 procent. Ook cryptoplatforms Marathon Digital en Riot Platforms gingen verder omhoog en klommen respectievelijk 6,5 en 2,1 procent.

Lowe’s steeg een fractie. De bouwketen zag de verkopen afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. De omzetverwachting voor dit jaar veel echter tegen.

Macy’s steeg 3,3 procent, ondanks dat de warenhuisketen het afgelopen kwartaal minder omzet boekte dan verwacht. Ook de omzetverwachting voor dit jaar stelde teleur. Het concern kondigde daarnaast aan zo’n 150 locaties van warenhuisketen Macy’s te sluiten en zich meer te richten op de verkoop van luxe-artikelen met de opening van zo’n vijftien nieuwe filialen van Bloomingdale’s en minstens dertig Bluemercury-winkels. Die warenhuizen zijn eigendom van Macy’s.

Unity Software raakte 15,3 procent kwijt. De leverancier van software om computerspelletjes te ontwikkelen boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar de omzetvoorspelling voor dit jaar viel tegen.

De euro was 1,0843 dollar waard, tegen 1,0850 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 78,16 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 83,00 dollar per vat.